Sadakatsiz son bölüm izle... Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz 8. Bölümün tamamı izleyicilerle buluştu. Ekran macerasında 7 haftayı geride bırakan Sadakatsiz'in 25 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde, Volkan ve Asya arasında çıkan kavga kötü bitti. İkilinin kavgasına Ali’nin şahit olması ekran karşısındakileri de ekrana kilitledi. Sadakatsiz dizisinin 9 Aralık’ta yayınlanacak bölümüne dair ipuçları veren fragman da yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında 2 yıl sonrasına gidildiği görülüyor.





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Sadakatsiz 25 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümde Volkan ve Asya artık yolun sonuna geliyor. İkili arasındaki ipler gerildikçe, yalanlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Asya, oğlunu kaybetme korkusu yaşıyor. Volkan da onu buradan vurmak için Ali'yi yanına çekecek hamleler yapıyor. Ancak, Ali'nin onu Derin'in evinde bulması olayları karma karışık hale getiriyor. Ali anne ve babasının arasında olanları anlamlandırmaya çalışırken olanlar oluyor... Asya, Ali'ye gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini düşünüyor ve onu alıp gidiyor.

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