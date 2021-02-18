Sadakatsiz son bölüme Volkan'ın Asya'ya dönmesi damga vurdu... İşte Sadakatsiz 18. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Sadakatsiz 18. son bölümün tamamı tek parça Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı ve konusuyla da dikkat çeken Sadakatsiz'in bu haftaki son bölümünde Volkan'ın Asya'ya pişman olduğunu söylemesi izleyenleri şoke etti. Volkan ve Asya ilişkisinin akıbeti merak konusu olurken, Derya'nın vedası ise yürekleri burktu. Sadakatsiz 18. son bölümü kesintisiz aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 18. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 18. Bölümde Asya'nın dönüşüyle taşlar yerinden oynuyor!

Asya’nın dönüşü ve Derin’e karşı kazandığı zafer, Derin’i sürpriz hamleler yapmaya iter. Ali’nin evden gitmesinin ardından büyük bir vicdan azabı yaşayan Volkan’ı bambaşka sorunlar beklemektedir. Yaşanan gelişmeler sürpriz yüzleşmelere zemin hazırlarken, ortaya çıkan hangi beklenmedik gerçek birden fazla kişinin hayatını kökünden değiştirecektir?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 19. Bölüm Fragmanı yayında! Gönül, Haluk'un büyük sırrını öğreniyor!

Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına gelmiştir. Sohbet edip çocuklardan bahsederken, Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğrenir. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırır. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermeyecektir.

Gönül bundan sonra ne yapacak? Haluk evliliğini toparlayabilecek mi?

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de