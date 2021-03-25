Sadakatsiz son bölüme Derin'in kaybolması damga vurdu... İşte Sadakatsiz 23. son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 23. son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 24 Mart akşamı yayınlanan Sadakatsiz'in bu haftaki bölümünde Derin, gözünü karartarak planını uygulamaya koyulurken sonrasında olanlar ise ekran başındakileri şoke etti. Derin kaybolduğunda Asya ve Volkan evdeyken polislerin gelmesi yeni bir oyun ihtimalini akıllara getirdi. Volkan'ın sinirden Derin'in boğazına yapışıp ölüp tehdidi etmesi ise merak uyandırdı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Sadakatsiz 24 Mart Çarşamba yayınlanan 23. Bölümde, gizem çözülüyor! Derin, gözünü karartarak planını uygulamaya koyuyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor!

Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin’in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Derin, onu kışkırtmak ve ondan intikam almak için elinden geleni yapıyor. Asya'nın ona yaşattıklarının bin beterini yaşatacağını söyleyen Derin onu Zeynep'le tehdit ediyor. Bir kere daha çocuğuyla sınanmayacağını dile getiren Volkan, sinirden Derin'in boğazına yapışıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...

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