Sadakatsiz son bölümde Derin'e tokat gibi çarpan sözler... Sadakatsiz 22. son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 22. son bölümü tek parça Kanal D ekranlarında 17 Mart akşamı diziseverler ile buluştu. Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz'in haftaki son bölümünde Volkan'la arası epeyce gerilen Derin'in gönderdiği videoyu görmesi şoke eden gelişmelerden oldu. Tüm bunlar yaşanırken Asya'nın elindeki kozdan sonra geri adım atmaya karar veren Gönül'ün Asya'dan elindeki videoyu silmesini istemesi çarpıcı anlardan oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 22.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 17 Mart Çarşamba yayınlanan 22. Bölümde ipler kopuyor!

Volkan, Asya'nın evinde yine eski defterleri açıyor ancak bu kez Derin her şeyi öğreniyor.

Asya’nın hamlesi, üzerine oynanan oyunda kartları yeniden dağıtmıştır. Beklenmedik bir haber Asya, Sinan, Volkan ve Derin cephesinde yeni bir krizin tetikçisi olur. Gönül’ün artan baskısına boyun eğmeyen Selçuk, Güçlü ailesini daha güç durumda bırakmaya kararlıdır. Derin ve Volkan’ın ilişkisinde ipler daha da gerilirken yaşanan şok bir gelişme, hangi kaçınılmaz sonun habercisidir?

Asya'nın evine gelen Volkan, bir anda eski günlere gidiyor. Ali'nin çizim ödevi için gelen ancak Asya'dan gözünü alamayan Volkan, ona her baktığında onunla olan günlerine özlem duyuyor. Ali ise anne ve babasını yeniden bir arada görünce çok mutlu oluyor. Bu tablonun hiç bozulmamasını istiyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de

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