Sadakatsiz son bölümde Derin'den Volkan'a şoke eden not... İşte Sadakatsiz 19. son bölümde yaşananların özeti

Sadakatsiz 19. son bölüm Kanal D ekranlarında 24 Şubat Çarşamba akşamı sevenleri ile buluştu. Geride bıraktığı bölümlerle sosyal medyada gündem olan Sadakatsiz'de bu hafta, Volkan'ı terk ederek Derin'in en vurucu hamlesini yapması izleyenleri şoke ederken, Volkan'ın vereceği karar merak dolu anlara neden oldu. Öte yandan Volkan'ın Asya'ya Ali'ye tokat attığını itiraf etmesi bu hafta ekranlara gelen diğer gelişmelerden oldu.

SADAKATSİZ 19. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 19. Bölümde Asya'nın geçmişten gelen sürpriz misafiri tüm dengeleri değiştiriyor!

Öte yandan Volkan’ın Asya karşısında sergilediği zaaf onu duygusal olarak büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hicran’ın gelişiyle ortaya çıkan gerçekler herkesi derinden sarsmıştır. Derin Volkan’la olan ilişkisini yoluna sokmak için elinden geleni yaparken, Asya’nın geçmişinden gelen sürpriz karşısında Volkan’ın tavrı ne olacaktır?

Volkan'ın izini süren Derin artık yolun sonuna gelmiştir. Volkan'ın sürekli Asya'nın yanında olması, Asya'nın Derin'e anlattıkları onu çok mutsuz eder ve büyük bir şüpheye sürükler. Volkan'la tam arayı düzelttiğini düşünürken Asya'nın İstanbul'a gitmesi ve peşinden Volkan'ın da gitmesi artık dananın kuyruğunu koparır. İçindeki bu şüphelerle daha fazla yaşayamayan Derin bir kara alır. Volkan'a bir not yazıp evi terk eden Derin en vurucu hamlesini yapar. Derin'in gittiğini öğrenen Volkan şoke olur. Peki Derin nereye gitti? Volkan şimdi ne yapacak?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de