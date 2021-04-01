Sadakatsiz son bölümde bulunan ceset Derin'e mi ait? İşte Sadakatsiz 24.son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 24. son bölüm tek parça Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Sadakatsiz'in 24. son bölümünde bu hafta Asya'nın kapısına gelen kutudan çıkan yüzük çarpıcı gelişmelerden oldu. Asya bu yüzüğü ona kimin gönderdiğini bilmediğini ve aslında bu olaylarla bir ilgisi olmadığını anlatsa da Derin'in yeni bir oyunun peşinde olabileceği ihtimali de merak uyandırdı. Derin'in akıbeti yeni bölümde ortaya çıkacak Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 24. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 31 Mart Çarşamba yayınlanan 24. Bölümde Derin'in aniden ortadan kaybolması tüm okları Volkan'ın üzerine çekiyor! Peki Derin'e ne oldu?

Derin’in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin’in bulunması için seferber olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?

Evdeki tüm detaylar ve ipuçları ise Volkan'ı işaret eder. Volkan ne yapacağını bilemez. onun anlattıkları ile olanlar örtüşmez. Derin'in olay günü onun arabasıyla kaybolması ve kamera görüntüleri Volkan'ı zora sokar.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...

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