Sadakatsiz son bölümde Asya'dan Gönül'e şoke eden video... İşte Sadakatsiz 21. son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 21. son bölüm tek parça Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, Sadakatsiz'in bu haftaki son bölümünde gazetelerde çıkan haberi görünce deliye dönen Volkan'ın hastaneye giderek Asya'nın odasında olay çıkarması ekranlara yansıdı. Annesinin kanser olduğunu duyan Selçuk'un Asya'dan yardım istemesi ise çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Sadakatsiz 21. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 21. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 10 Mart Salı yayınlanan 21. Bölümde Asya, hakkında çıkan haberlerden sonra elindeki n güçlü kozu kullanarak Gönül'e dersini verdi!

Öte yandan Selçuk’un Haluk’un oğlu olduğunu ilan etmesi herkeste büyük bir şok etkisi yaratırken Gönül Güçlü’nün beklenmedik planı gündeme bomba gibi düşer. Kendisini umulmadık bir krizin ortasında bulan Asya’yı Selçuk’la yeniden bir araya getiren gelişme merak uyandırır. Asya ve Sinan konusunda sınırları zorlamaktan çekinmeyen Volkan’ın son hamlesinin arkasında yatan tedirgin edici gerçek nedir?

Annesinin Nil'le konuşmalarını duyan Selçuk, soluğu Asya'nın yanında alıyor. Onları gizlice konuşurken gören, kulak misafiri olan Selçuk, annesinin kanser olduğunu duyuyor. Son evrede olduğunu öğrenir öğrenmez Asya'dan bu konu hakkında bilgi almaya gidiyor. Annesinin öleceğini anlayan Selçuk, adeta yıkılıyor. Asya ise ona son zamanlarında annesinin yanında olmasını tavsiye ediyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de