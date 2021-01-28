Sadakatsiz son bölümde Ali'nin kararı Asya'yı yıktı... İşte Sadakatsiz 15. son bölümde yaşananlar
Sadakatsiz son bölüm izle ekranı yayınlandı. Geçtiğimiz haftaki son bölümünde inşaattan düşme sahnesi ile ekranlara damga vuran Sadakatsiz'in yeni bölümü heyecanlı anlara sahne oldu. Kanal D'nin ilgi gören dizisi Sadakatsiz'in 27 Ocak Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümünde, Asya üzerine oynadığı tüm oyunları Volkan'ın Derya'ya itiraf etmesi dikkat çekti. Annesinin okula gelmesinden sonra ona karşı tepkili olan Ali'nin Derin'le beraber eve gelerek Asya'ya artık babası ile yaşamak istediğini söylemesi izleyenleri şoke etti. Dizinin yeni bölüm fragmanı bu gelişmelerin ardından merak konusu oldu. İşte, Sadakatsiz 15. son bölüm kesintisiz izleme ekranı.
Sadakatsiz 15. son bölümün tamamı tek parça Kanal D'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı sosyal medya ve ekranlara damga vuran Sadakatsiz' in bu haftaki son bölümünde, inşattan düşen kişinin Selçuk olduğu ortaya çıkarken, Asya'ya karşı gerginliğe son vermek isteyen Volkan'ın ilginç tavrı merak uyandırdı. Ali'nin babasında yaşama kararının ikili arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyeceği ilerleyen bölümlerde belli olacak. Sadakatsiz 15. son bölümü full HD ve kesintisiz izleyebilirsiniz.
SADAKATSİZ 15. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 27 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya ve Ali arasındaki gerginlik, Derin'e yarıyor!
Selçuk, Nil, Volkan ve Asya’yı bir araya getiren ölüm korkusu, yeni iç hesaplaşmaları ve yüzleşmeleri beraberinde getirir. Volkan ve Derin arasındaki gerginlik büyürken, Haluk’un kurduğu plan onu geçmişinden gelen beklenmedik bir sürprizle karşılaştırır.
Öte yandan Volkan Asya üzerine oynadığı tüm oyunları Derya'ya itiraf etti. Asya'nın evine giren kişinin Selçuk olduğunu ve onu parayla tuttuğunu söyledi. Amacı sadece Asya'yı huzursuz etmek olduğunu da dile getiren Volkan, bu durumdan pişman olduğunu belirtti. Duydukları karşısında şok olan Derya, bunu hemen Asya'ya anlattı. Volkan'ın amacının ona zarar vermek olmadığını söyleyen Derya, onu korumaya çalıştı. Ancak Asya, bunu öğrendikten sonra hiç şaşırmadı ve Volkan'ın artık normal davranmadığını da Derya'ya söyledi.
Asya yüz yüze geldiği gerçek karşısında büyük bir çıkmaza sürüklenirken, tüm dengeleri sarsan gelişme ne olacaktır?
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.
SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de
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