Sadakatsiz son bölüme Selçuk'un bomba itirafı damga vurdu... İşte Sadakatsiz 20. son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 20. bölümü ile 3 Mart Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı dizide Hastaneye Asya'ya muayene olmaya gelen Faruk Bey'in yeniden ortaya çıkması izleyenleri şoke etti. Eve dönmeye karar veren Derin'in değişen tavrı ise Sadakatsiz son bölümde merak dolu anlara neden oldu. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz 20. son bölümü kesintisiz aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 20. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 20. Bölümde, Selçuk elindeki bombanın pimini çekiyor ve itirafı geceye damga vuruyor!

Asya’nın Sinan’la yakınlaşmasını kaldıramayan Volkan, Derin’in de evi terk etmesi ile iyice köşeye sıkışmıştır. Hicran ve Haluk’un beklenmedik buluşması büyük bir krizi tetiklerken, Gönül hem kendisi hem kızı için boş durmamaya kararlıdır. Derin’e kendini affettirmek için çabalayan Volkan, bir yandan da Sinan’ı Asya'dan uzaklaştırmaya çalışır. Vakfa gelen sürpriz ziyaretçi gündeme bomba gibi düşerken, Derin'in mağazasının açılışında olanlar dengeleri bir kez daha alt üst edecektir.

Asya'nın Sinan'la görüşmelerini iyiden iyiye kıskanmaya başlıyor. Bu duruma tahammül edemeyen Volkan, soluğu Asya'nın evinde alıyor ve onu uyarıyor. Bir oğlunun olduğunu ve ona göre davranması gerektiğini söylüyor. Volkan'ın saçmalıklarına dayanamayan Asya ise onu evden kovuyor. Ancak deliye dönen Volkan, Asya'yı yine yakalıyor ve bu defa Derin'e yakalanıyor.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de