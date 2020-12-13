Sadakatsiz son bölüm izle: Sadakatsiz 9. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Sadakatsiz son bölümün tamamı full HD tek parça yayınlandı (9 Aralık Çarşamba)

Sadakatsiz 9. bölümün tamamı tek parça yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı sosyal medya ve ekranlara damga vuran ı Sadakatsiz' in son bölümünde yıllar sonra Volkan'ın geri dönmesiyle Asya'nın kafasının karışması izleyenleri şaşkına çevrildi. Tüm bunlar olurken bir davete katılan Gönül'ün Asya ile karşılaştığında insanların içinde Volkan'ın başarılarından bahsederek nispette bulunması ilginç anlara neden oldu. Volkan ve Asya arasında nasıl bir intikam planının işleyeceği dizinin yeni bölümünde ortaya çıkacak. İşte Sadakatsiz dizisi 9. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

SADAKATSİZ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 9 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan, iki yıl sonra güçlenerek Asya ve Ali'nin karşısına çıkıyor!

Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?

Volkan ve Derin, Tekirdağ'a dönüşlerini bir parti ile kutlamaya karar veriyor. Bu partide tüm dostlarını yanında toplayan Volkan ve Derin, adeta gövde gösterisi yapıyor. Tüm bunları aslında Asya'nın gözüne sokmak için yapan Volkan, Ali'yi de kullanıp, Asya'yı eve getirtmeyi başarıyor. Ali'ye ulaşamayınca mecburen partiye gelen Asya ise Volkan'ın konuşmasına denk geliyor. Volkan, Asya'ya meydan okuyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de