Sadakatsiz 50. son bölümde Asya'ya havalimanında şok gözaltı! Sadakatsiz son bölümde yaşanan gelişmeler

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 23 Şubat Çarşamba akşamı sevenleri ile buluşan Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanan son bölümünde Aras'ın İngiltere'ye gideceğini öğrenen Selçuk, ondan intikam almak için eve saldırması çarpıcı gelişmelerden oldu. İntikam ateşi ile yanan Gönül'ün Ceren'le iş birliği yaparak Asya'nın yanlış teşhis nedeniyle bir hastasına kalp krizi geçirtmesi ekranlara damga vurdu. Uçağa bineceği sırada Asya'nın hakkındaki şikayet nedeniyle ülkeden çıkış yapamaması gözleri yeni bölüme çevirdi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 50. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 23 Şubat Çarşamba yayınlanan 50. yeni bölümde Aras'la birlikte İngiltere'de yaşama kararı alan Asya'yı kötü bir sürpriz bekliyor!

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Haluk’un ölümünün ardından herkes tarafından suçlanan Asya ve Aras, zor bir dönemece girmiştir. Yaşananlardan Aras’ı sorumlu tutan Selçuk’un hamlesi, Nil ve Selçuk’un arasında soğuk rüzgarlar estirir. Volkan’ın evine yerleşen Derin’in Ali konusunda atacağı adım merak konusu olurken, yaşanan hangi beklenmedik gelişme Asya’yı yeni bir yol ayrımına getirir?

Gönül, Asya'dan intikam almak isterken tehlikeli bir oyunun içinde kalıyor. Ceren'le iş birliği yaparak Asya'ya bir hasta yönlendiriyor. Ancak yanlış teşhis nedeniyle hasta kalp krizi geçiriyor. Bunu öğrenen Gönül, ne yapacağını şaşırıyor. Gönül'ün bu oyunu bir insanın hayatına mı mal olacak?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.