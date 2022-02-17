Sadakatsiz 49. son bölüme Haluk'un ani ölümü damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’ in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz'de bu hafta Aras ve Haluk arasında yaşanan tartışma sonrası Haluk'un kriz geçirerek ölmesi ekranlara damga vurdu. Haluk Güçlü'nün ani ölümü ile yıkılan Gönül'ün Volkan'a giderek artık ailenin reisi olması gerektiğini söylemesi yeni bir işbirliği sinyallerini verdi. Sadakatsiz 49. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 16 Şubat Çarşamba yayınlanan 49. yeni bölümde Haluk'un ani ölümü tüm taşları yerinden oynatıyor! Bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak!

Asya, Aras ile evlenme kararlarını herkese duyururken, Ali’nin verdiği tepki şaşkınlığa yol açar. Selçuk ve Nil gelecekleri için büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Volkan’ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisi merak uyandırır. Beklenmedik bir ölüm tüm Tekirdağ’ı yasa boğarken, hangi önemli gelişme Asya ve Aras’ı büyük bir kararın eşiğine getirecektir?

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Babasını kaybeden Derin, cenaze töreninde Asya'yı görünce çılgına dönüyor.Derin, babasını kaybetmenin üzüntüsüyle Volkan'a daha sıkı sarılıyor. Bu zor süreçte Volkan'ın artık tamamen onların yanında olmasını istiyor! Volkan ise Derin'i yalnız bırakmıyor!

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, Sadakatsiz’in kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.