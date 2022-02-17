Sadakatsiz 49. son bölüme Haluk'un ani ölümü damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Türkiye 16 yaşındaki Sılaya ağlıyor Kan donduran cinayetTürkiye 16 yaşındaki Sıla'ya ağlıyor! Kan donduran cinayet#Giresun
Luis Campos derken Wesley Sneijder kararı Kabul ederimLuis Campos derken Wesley Sneijder kararı! 'Kabul ederim'#Ajax
Rusyadan çok net açıklama: Tüm yetkimle ilan ediyorum, saldırmayacağızRusya'dan çok net açıklama: 'Tüm yetkimle ilan ediyorum, saldırmayacağız'#Aleksey Erkhov
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrik tarifelerine düzenlemeCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik tarifelerine düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Binali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacakBinali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacak#Binali Yıldırım
NATO toplantısında kritik temaslar... Stoltenbergden Bakan Akara kutlamaNATO toplantısında kritik temaslar... Stoltenberg'den Bakan Akar'a kutlama#Hulusi Akar
İstanbulun göbeğinde pitbull dehşeti 3 kişi hastanelik ettiİstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti! 3 kişi hastanelik etti#Pitbull
Kovid-19da son durum... Vakalar sabit, vefatlarda dikkat çeken düşüşKovid-19'da son durum... Vakalar sabit, vefatlarda dikkat çeken düşüş#Koronavirüs
NATOdan flaş Ukrayna açıklaması: Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yokNATO'dan flaş Ukrayna açıklaması: Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok#Jens Stoltenberg
İSKİnin zam teklifi İBB Meclisinde reddedildiİSKİ'nin zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi#İSKİ
Tarihi dram 64 yıl sonra aynı acıyla yürekler burkulduTarihi dram! 64 yıl sonra aynı acıyla yürekler burkuldu#Kastamonu
Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Yeni Aziz Sancarlar burada yetişecek... Açılış heyecanıYeni Aziz Sancar'lar burada yetişecek... Açılış heyecanı!#Aziz Sancar
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Sadakatsiz 49. son bölüme Haluk'un ani ölümü damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon
Sadakatsiz 49. son bölüme Halukun ani ölümü damga vurdu İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 49. son bölüm kesintisiz izleme ekranı internet platformundan yayınlandı. Her hafta çarşamba akşamları izleyenleri ekran başında kilitleyen Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'in 16 Şubat tarihinde yayınlanan son bölümünde Asya, Aras ile evlenme kararları sonrası Ali'nin tepkisi herkesi şaşkına çevirdi. Volkan’ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisinin merak uyandırdığı Sadakatsiz'in son bölümüne Haluk'un ani ölümü damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz son bölüm full HD izleme ekranı.

Haberin Devamı

Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş’ in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz'de bu hafta Aras ve Haluk arasında yaşanan tartışma sonrası Haluk'un kriz geçirerek ölmesi ekranlara damga vurdu. Haluk Güçlü'nün ani ölümü ile yıkılan Gönül'ün Volkan'a giderek artık ailenin reisi olması gerektiğini söylemesi yeni bir işbirliği sinyallerini verdi. Sadakatsiz 49. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 16 Şubat Çarşamba yayınlanan 49. yeni bölümde Haluk'un ani ölümü tüm taşları yerinden oynatıyor! Bundan sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak!
Asya, Aras ile evlenme kararlarını herkese duyururken, Ali’nin verdiği tepki şaşkınlığa yol açar. Selçuk ve Nil gelecekleri için büyük bir adım atmaya hazırlanırken, Volkan’ın Derin ve Onur ilişkisine tepkisi merak uyandırır. Beklenmedik bir ölüm tüm Tekirdağ’ı yasa boğarken, hangi önemli gelişme Asya ve Aras’ı büyük bir kararın eşiğine getirecektir?

Haberin Devamı

Babasını kaybeden Derin, cenaze töreninde Asya'yı görünce çılgına dönüyor.Derin, babasını kaybetmenin üzüntüsüyle Volkan'a daha sıkı sarılıyor. Bu zor süreçte Volkan'ın artık tamamen onların yanında olmasını istiyor! Volkan ise Derin'i yalnız bırakmıyor!

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, Sadakatsiz’in kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme