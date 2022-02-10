Sadakatsiz 48. son bölümde Aras ve Asya'nın şoke eden evlilik kararı! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşanan gelişmeler

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 9 Şubat tarihinde izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz'de bu hafta Aras'a iftira atan Ali'nin yalanının kamera görüntüleri ile ortaya çıkması Asya ve Volkan'ı şoke etti. Volkan yüzünden Melih'in bıçaklanması heyecan yaratırken, gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Ancak Sadakatsiz 49. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 48. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 9 Şubat Çarşamba yayınlanan 48. yeni bölümde Aras ve Asya evlilik kararı alıyor! Bu karar herkeste şok etkisi yaratırken Volkan, tamamen yalnız kalıyor!

Ali’nin Aras’a attığı iftira Asya’yı zor bir yol ayrımına getirmiştir. Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir’in peşine düşer. Haluk Aras’ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar’ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratır.

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Volkan’ın Asya’ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarırken, Aras’ın doğum gününde Asya’yı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.