Sadakatsiz 47. son bölüme Volkan'ın Aras'a saldırması damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a, Melis Sezen ve Berkay Ateş’ in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz'de bu hafta Aras Asya’nın güvenini yeniden kazanmaya çalışırken Volkan ve Leyla'nın yeni bir iş birliğine girmesi dikkat çekti. Ali’nin Aras hakkındaki sözleri ise Volkan'ı çileden çıkardı. Sadakatsiz son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 47. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 2 Şubat Çarşamba yayınlanan 47. yeni bölümde Aras, yangıda öldüğünü sandığı annesi ile karşı karşıya geliyor! Ancak bu önemli buluşma anını Volkan mahvediyor!

Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya’nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır. Derin’in başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali’nin Aras hakkındaki hangi sözleri herkesi dehşete düşürecektir?