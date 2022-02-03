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Sadakatsiz 47. son bölüme Volkan'ın Aras'a saldırması damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Kanal D#Televizyon
Sadakatsiz 47. son bölüme Volkanın Arasa saldırması damga vurdu İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 47. son bölüm izleme ekranı Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Her çarşamba ekranlarda fırtınalar estiren Sadakatsiz'in 2 Şubat tarihli son bölümünde Aras'ın yangında öldü saldığı annesine kavuşması çarpıcı gelişmelerden olurken, Derin'in Nadir ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu gece başına gelenler dikkat çekti. Ali ve Aras arasında geçen tartışma sonrası Volkan'ın oğlunu dövdüğünü sanarak Aras'a saldırması ise Sadakatsiz son bölüme damga vurdu. İşte, Sadakatsiz son bölüm full HD izleme ekranı ve 47. bölümde yaşananlar.

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin, her Çarşamba akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen, başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a, Melis Sezen ve Berkay Ateş’ in eşlik ettiği dizisi Sadakatsiz'de bu hafta Aras Asya’nın güvenini yeniden kazanmaya çalışırken Volkan ve Leyla'nın yeni bir iş birliğine girmesi dikkat çekti. Ali’nin Aras hakkındaki sözleri ise Volkan'ı çileden çıkardı. Sadakatsiz son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 47. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 2 Şubat Çarşamba yayınlanan 47. yeni bölümde Aras, yangıda öldüğünü sandığı annesi ile karşı karşıya geliyor! Ancak bu önemli buluşma anını Volkan mahvediyor!

Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya’nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır. Derin’in başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali’nin Aras hakkındaki hangi sözleri herkesi dehşete düşürecektir?

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#Sadakatsiz#Kanal D#Televizyon

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