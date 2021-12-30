Sadakatsiz 45. son bölümde şoke eden trafik kazası! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in 45. son bölümünde Volkan ile Derin’in boşanma davası çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki tavrı soru işaretlerine neden olurken Ali'nin ölüp ölmeyeceği de merak dolu anlara neden oldu. Sadakatsiz 45. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, Sadakatsiz’in kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.