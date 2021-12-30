Sadakatsiz 45. son bölümde şoke eden trafik kazası! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Sözlü sınavlarla ilgili MEBden önemli hatırlatma: Titizlikle incelenecektirSözlü sınavlarla ilgili MEB'den önemli hatırlatma: Titizlikle incelenecektir#MEB
Türkiye dikkat Omicron dalgası sarsıyor... Tablo üç günde çok değiştiTürkiye dikkat! Omicron dalgası sarsıyor... Tablo üç günde çok değişti#Koronavirüs
Kadıköyde yine protesto Tepkiler devam ediyor, istifa...Kadıköy'de yine protesto! Tepkiler devam ediyor, istifa...#Fenerbahçe
Bakan Nebatiden çarpıcı mesajlar: Döviz gidiyor diyene dava açınBakan Nebati'den çarpıcı mesajlar: 'Döviz gidiyor' diyene dava açın#Nureddin Nebati
Dinleme iddiasında flaş gelişme... İçişlerinden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusuDinleme iddiasında flaş gelişme... İçişleri'nden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu#Süleyman Soylu
Erdoğandan öğretmenlere müjde TBMMye sunulduErdoğan'dan öğretmenlere müjde! TBMM'ye sunuldu#Öğretmen
Dünyanın konuştuğu olayda flaş gelişme... Suçlu bulunduDünyanın konuştuğu olayda flaş gelişme... Suçlu bulundu#Ghislaine Maxwell
Fenerbahçe tur biletini uzatmalarda aldıFenerbahçe tur biletini uzatmalarda aldı!#Fenerbahçe-Afjet Afyonspor Maçı
Bakan Koca TURKOVAC aşısı yaptırdı... Bilim Kurulu sonrası flaş çağrıBakan Koca TURKOVAC aşısı yaptırdı... Bilim Kurulu sonrası flaş çağrı#Fahrettin Koca
Kılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiası Çelik: Bilgi, belge yok… Tipik bir fitne siyasetidirKılıçdaroğlu’nun ‘dinlenme’ iddiası Çelik: Bilgi, belge yok… Tipik bir fitne siyasetidir#AK Parti
Süper Lige geri mi dönüyor İmza atacak dendi ama...Süper Lig'e geri mi dönüyor? İmza atacak dendi ama... #Transfer
Rezidansta yangın Mahsur kalanlar kurtarıldı… İstanbul’da büyük panikRezidansta yangın! Mahsur kalanlar kurtarıldı… İstanbul’da büyük panik#Esenyurt
Bakan Kurumdan belediyeler arası ayrımcılık iddiasına yanıt: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayızBakan Kurum'dan belediyeler arası ayrımcılık iddiasına yanıt: Yeni bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız#Murat Kurum
Fenerbahçenin yeni teknik direktör planı Müthiş bir takım olurFenerbahçe'nin yeni teknik direktör planı! 'Müthiş bir takım olur'
Sır gibi saklanan silah gün yüzüne çıktı Savaş görevine başladı...Sır gibi saklanan silah gün yüzüne çıktı! Savaş görevine başladı...#Rusya
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Sadakatsiz 45. son bölümde şoke eden trafik kazası! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi
Sadakatsiz 45. son bölümde şoke eden trafik kazası İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 45. son bölüm kesintisiz izleme ekranı Kanal D'nin internet platformundan yayınlandı. Her hafta çarşamba akşamları ekranlarda fırtınalar estiren Sadakatsiz'in 29 Aralık tarihli son bölümünde Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirirken Ali'nin trafik kazası geçirmesi ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından diziyi ekran başında izleyemeyenler son bölümü izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Sadakatsiz son bölüm full HD izleme ekranı ve 45. bölümde yaşananların özeti.

Haberin Devamı

Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in 45. son bölümünde Volkan ile Derin’in boşanma davası çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki tavrı soru işaretlerine neden olurken Ali'nin ölüp ölmeyeceği de merak dolu anlara neden oldu. Sadakatsiz 45. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın Aras’ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin’in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk’un Aras’ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras’ın Ali’yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya’nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Haberin Devamı

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, Sadakatsiz’in kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para

BAKMADAN GEÇME!

Hat sanatında tescil tartışması

Hat sanatında 'tescil' tartışması

#Hat Sanatı
Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para