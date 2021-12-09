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Sadakatsiz 42. son bölüme Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi
Sadakatsiz 42. son bölüme Arasın Asyaya evlilik teklifi damga vurdu İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 42. son bölüm kesintisiz izleme ekranı Kanal D'nin internet platformundan yayınlandı. Her hafta çarşamba akşamları ekranlarda fırtınalar estiren Sadakatsiz'in 8 Aralık tarihli son bölümünde Gönül ve Haluk'un barışma yemeğine tesadüfen gelen Volkan'ın açıkladığı gerçekler masada adeta bomba etkisi yarattı. Dizinin final anında ise Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından diziyi ekran başında izleyemeyenler son bölümü izlemenin yollarını aramaya başladı. İşte, Sadakatsiz 42. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananların özeti.

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in 42. son bölümünde Asya Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm ararken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden etkiledi. Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile Asya'ya evlilik teklifi etmesi gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Sadakatsiz 42. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 8 Aralık Çarşamba yayınlanan 42. yeni bölümde Aras, Asya'ya evlenme teklifi ediyor!

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir. Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı, Sadakatsiz’in kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

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#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi

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