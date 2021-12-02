Sadakatsiz 41. son bölüme Asya ve Aras'a kurulan kumpas damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Herkes Pereirayı konuşurken Szalai, Pelkas ve Vedat Muriqide ters köşe Devre arasında...Herkes Pereira'yı konuşurken Szalai, Pelkas ve Vedat Muriqi'de ters köşe! Devre arasında...#Fenerbahçe
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
Dev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı Büyüme tahmininde önemli yükselişDev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı! Büyüme tahmininde önemli yükseliş#Fitch Ratings
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
FETÖcü üsteğmen sandalla kaçtı Örgüte bağlılık notu: 5FETÖ'cü üsteğmen sandalla kaçtı! Örgüte bağlılık notu: 5#FETÖ
Hayvanseverlerden mama çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaçHayvanseverlerden 'mama' çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaç#Mama
Milli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibiMilli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibi#Milli Eğitim Şûrası
SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...#Fahrettin Koca
ABde tartışmalar alevlendi Aşıda zorunluluk kriziAB'de tartışmalar alevlendi! Aşıda 'zorunluluk' krizi#Avrupa Birliği
Yılbaşı rekoru Sibel Can’daYılbaşı rekoru Sibel Can’da#Sibel Can
Cansu Dereye İspanyadan başarı ödülüCansu Dere'ye İspanya'dan başarı ödülü#Cansu Dere
M.United-Arsenal maçında ilginç anlar Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...M.United-Arsenal maçında ilginç anlar! Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...#Manchester United
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Sadakatsiz 41. son bölüme Asya ve Aras'a kurulan kumpas damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon
Sadakatsiz 41. son bölüme Asya ve Arasa kurulan kumpas damga vurdu İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 41. son bölüm full HD izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, her bölümü ile ilgi gören dizisi Sadakatsiz'in 1 Aralık tarihli son bölümünde Aras'tan boşanmak istemeyen Leyla'nın davayı kendi lehine çevirmek için Derin'den yardım istemesi dikkat çekti. Dizinin final anında ise Leyla'nın Asya ve Aras'a kumpas kurarak tehdit etmesi ekranlara damga vurdu. İşte, Sadakatsiz 41. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

Haberin Devamı

Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz'in 1 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde Leyla'nın intikam için planlar yapması çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken, final anında Asya ve Aras'ın el ele fotoğraflarını çektiren Leyla'nın basınla onları tehdit etmesi gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Sadakatsiz 41. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 1 Aralık Çarşamba yayınlanan 41. yeni bölümde Aras'ın dönüşü tüm dengelerin değişmesine neden oluyor! Taşlar yerinden oynuyor!
Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir.

Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir. Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.
Leyla, Asya ve Aras'a büyük bir oyun oynadı! Peki Leyla'nın bu hamlesi karşısında ikili ne yapacak?

Haberin Devamı

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sadakatsiz#Dizi#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith
İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları