Sadakatsiz 41. son bölüme Asya ve Aras'a kurulan kumpas damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Sadakatsiz'in 1 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde Leyla'nın intikam için planlar yapması çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken, final anında Asya ve Aras'ın el ele fotoğraflarını çektiren Leyla'nın basınla onları tehdit etmesi gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Sadakatsiz 41. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 1 Aralık Çarşamba yayınlanan 41. yeni bölümde Aras'ın dönüşü tüm dengelerin değişmesine neden oluyor! Taşlar yerinden oynuyor!

Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir.

Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir. Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

Leyla, Asya ve Aras'a büyük bir oyun oynadı! Peki Leyla'nın bu hamlesi karşısında ikili ne yapacak?

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.