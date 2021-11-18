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Sadakatsiz 39. son bölüme Asya'nın Aras'a oynadığı oyun damga vurdu! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi
Sadakatsiz 39. son bölüme Asyanın Arasa oynadığı oyun damga vurdu İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 39. son bölüm kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Çarşamba akşamları ekranlarda fırtınalar estiren Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 17 Kasım tarihli son bölümünde Volkan'ın Asya'ya Aras'ın evli olduğunu söylemesi dikkat çekerken, Aras'ın karşısına hem kendi çıkan hem de Leyla'yı oraya çağıran Asya intikamını aldı. Dizinin final anında ise Asya'nın Aras ve eşi Leyla ile yüzleşmesi damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz 39. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 17 Kasım Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Sadakatsiz'in bu haftaki bölümünde Aras'ın yalanlarını öğrenen Asya, ona karşı akıllıca bir oyun oynarken, Derin, Volkan'ın dikkatini çekmek için farklı bir taktik değiştirdi. Tüm bunların ardından gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Ancak Sadakatsiz 40. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 39. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 17 Kasım Çarşamba yayınlanan 39. yeni bölümde Aras'ın evli olduğunu ve her şeyi hatırladığını öğrenen Asya, yeni bir plan için harekete geçiyor!
Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun carpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır.

Aras, Asya'nın soğuk davranışlarından dolayı onunla konuşmak istiyor. Bunun için hastaneye giden Aras, Asya'ya bir şeyler anlatıyor ancak Asya Volkan sayesinde her şeyi biliyor.

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Aras'ın yalanlarını öğrenen Asya, ona karşı akıllıca bir oyun oynuyor. Aras'ın karşısına hem kendi çıkan hem de Leyla'yı oraya çağıran Asya intikamını alıyor!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi

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