Sadakatsiz 35. son bölümde Volkan'ı şoke eden görüntü! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşanan gelişmeler

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 20 Ekim Çarşamba akşamı sevenleri ile buluşan Sadakatsiz'de bu hafta hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras'ın Asya'yı öpmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Diğer yandan Asya'ya yardımcı olmak için araştırma yapan Volkan'ın Haluk Güçlü ile ilgili öğrendiği yeni bilgi dikkat çekti. Tüm bunların ardından gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Ancak Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 35. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 20 Ekim Çarşamba yayınlanan 35. yeni bölümde Asya ve Aras arasındaki yakınlaşma, Volkan'ın dünyasını başına yıkıyor! Peki bu öpücük yeni bir aşkın başlangıcı mı olacak?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

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Derin ve Aras arasındaki tanışıklığın nereden geldiği ortaya çıktı! Aras'ı gördüğü gibi tanıyan Derin, onun hafızasını kaybettiğini öğreniyor ve eski bağlantılarından onunla ilgili bilgi toplamaya çalışıyor!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.