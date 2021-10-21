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Sadakatsiz 35. son bölümde Volkan'ı şoke eden görüntü! İşte Sadakatsiz son bölümde yaşanan gelişmeler

#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi
Sadakatsiz 35. son bölümde Volkanı şoke eden görüntü İşte Sadakatsiz son bölümde yaşanan gelişmeler

Sadakatsiz 35. son bölüm kesintisiz izle ekranı Kanal D'nin internet platformundan yayınlandı. Çarşamba akşamları ekranlarda fırtınalar estiren Sadakatsiz'in 20 Ekim tarihli 35. son bölümünde Melih'in Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmeyeceği merak dolu anlara neden olurken, Derin ve Aras arasındaki tanışıklığın nereden geldiği ortaya çıktı. Dizinin final anında ise evin önüne gelen Volkan'ın Aras ve Asya'nın öpüşmesini görmesi damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sadakatsiz 35. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

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Sadakatsiz son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 20 Ekim Çarşamba akşamı sevenleri ile buluşan Sadakatsiz'de bu hafta hafızası yavaş yavaş yerine gelen Aras'ın Asya'yı öpmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Diğer yandan Asya'ya yardımcı olmak için araştırma yapan Volkan'ın Haluk Güçlü ile ilgili öğrendiği yeni bilgi dikkat çekti. Tüm bunların ardından gözler dizinin yeni bölüm fragmanına çevrildi. Ancak Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 35. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 20 Ekim Çarşamba yayınlanan 35. yeni bölümde Asya ve Aras arasındaki yakınlaşma, Volkan'ın dünyasını başına yıkıyor! Peki bu öpücük yeni bir aşkın başlangıcı mı olacak?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir... Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.

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Derin ve Aras arasındaki tanışıklığın nereden geldiği ortaya çıktı! Aras'ı gördüğü gibi tanıyan Derin, onun hafızasını kaybettiğini öğreniyor ve eski bağlantılarından onunla ilgili bilgi toplamaya çalışıyor!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

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#Sadakatsiz#Kanal D#Dizi

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