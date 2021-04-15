Sadakatsiz 26. son bölümde Asya'nın kaçırılması şoke etti... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 26. son bölüm tek parça Kanal D'nin internet platformundan yayınlandı. Derin'in kaybolmasının ardından Volkan, her şeyi Derin'in planladığını düşünürken, Faruk'un devreye girmesi ekran başındakileri şoke etti. Final anında Asya'nın kaçırılması heyecanlı anlara neden olurken, Sinan'ın Asya'ya yeni bir hayat başlayıp, tüm olanları arkasında bırakıp gelmesini teklif etmesi de merak uyandırdı. Sadakatsiz son bölümü full HD izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ YENİ BÖLLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya’nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya’yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin’i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin’in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

Asya'ya takıntılı olan Faruk, önce onu takip ediyor sonra ise bayıltıp, Derin'le aynı yere götürüyor. Kendine geldiğinde şoka giren Asya, Derin'i de yanında görünce büyük bir korkuya kapılıyor. Peki her ikisini de kaçıran Faruk'un amacı ne? Öte yandan Faruk'un robot resmi Melih'in eline geçiyor. Faruk'u bulabilecekler mi?

Avusturya'ya giden Sinan, Asya'ya bir teklifte bulunuyor. Onunla yeni bir hayat başlayıp, tüm olanları arkasında bırakıp gelmesini söylüyor. Olanlardan sonra iyice gücünü kaybeden Asya ise bu teklife sıcak bakıyor. Peki Sinan ve Asya her şeyi geride bırakıp, gözlerden uzak bir hayat sürebilecek mi?

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de...

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