Sadakatsiz 17. son bölüme damga vuran sahne! Asya Derin'e meydan okudu... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 17. son bölümün tamamı Kanal D'nin internet sitesinden yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in yer aldığı çarşamba akşamlarına damga vuran dizi Sadakatsiz'in bu haftaki son bölümünde, şehirden gitmeye karar veren Asya'nın Volkan'ın takıntıları konusunda Derin'i uyarması ekranlara geldi. Kafası karışan Derin'in yaşadığı yıkım çarpıcı anlara neden olurken, Hicran ve Haluk'un geçmişi de merak dolu anlara neden oldu. Sadakatsiz 17. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan full izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 17. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk’u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur. Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

Volkan'ın takıntıları konusunda da onu uyardı. Derin, Asya'nın sözleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşasa da ona bunu belli etmemeye çalıştı. Ancak bu defa Asya'nın eli çok güçlüydü. Volkan'ın önceki gece onun evine geldiğini, Derin'de onu yaşatmaya çalıştığını söyledi. Kafası karışan Derin, adeta yıkıldı. Peki Asya'nın bu meydan okumasına karşılık gelecek mi?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sadakatsiz 18. Bölüm Fragmanı yayında! Asya ve Volkan'ın tehlikeli yakınlaşması!

Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de