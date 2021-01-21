Sadakatsiz 14. son bölüme damga vuran sahne... Volkan öldü mü? İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 14. son bölümün tamamı yayınlandı. Yayınlandığı günden beri Kanal D ekranlarına damga vuran Sadakatsiz'in son bölümünde Asya ve Nil'in oyununu öğrenen Selçuk'un Nil'in peşine düşmesi heyecanlı anları ekranlara getirdi. Diğer yandan Volkan'ın intikam hamlesinden sonra deliye dönen Mert'in harekete geçmesi ve Asya ile yaptığı konuşma son bölüme damga vurdu. Son bölümde bir çok soru işaretine neden olan dizinin yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz 14. son bölümü full HD ve kesintisiz izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 20 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya ve Nil'in oyununu öğrenen Selçuk, Nil'in peşine düşüyor. Nil'i ondan kaçırmaya çalışan Asya ise beklenmedik bir durumun içine giriyor. Nil'i takip eden Volkan ve Selçuk, onu bir inşaatın içinde buluyor ve onu korumak isterken aşağı biri düşüyor. Peki aşağı düşen kişi Volkan mı?

Öte yandan Asya’nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de