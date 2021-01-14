Sadakatsiz 13. son bölümde Asya'ya şaşırtan evlilik teklifi... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar

Sadakatsiz 13. bölümün tamamı yayınlandı. Volkan'ın telefonunda Asya'nın fotoğraflarını yakalayan Derin'in yeni bir oyuna başlayarak kontrolü elinde tutmaya çalıştığı Sadakatsiz son bölümde Volkan'ın Asya'nın evine giderek kapıda gözyaşları içinde ağlaması şaşırtan anlara neden oldu. Diğer yandan Mert'in kendisini aldattığını öğrenen Bahar'ın telefonuna gelen fotoğraflar çarpıcı gelişmelerden oldu. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Sadakatsiz 13. son bölümü full HD ve kesintisiz izleyebilirsiniz.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 13 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya ve Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye dönüyor. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında alıyor! Peki Volkan, Asya'dan ne istiyor?

Öte yandan Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur. Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de

DİZİNİN KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.