Sadakatsiz 12. son bölümde Volkan'ın telefonundaki fotoğraf Derin'i şoke etti... İşte Sadakatsiz son bölümde yaşananlar
Sadakatsiz 12. son bölüm izle ekranı Kanal D'nin internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Geride bıraktığı bölümler ile izleyenlerden tam not almayı başaran ve sosyal medyada gündem olan Sadakatsiz'in 30 Aralık Çarşamba akşamı seyirci karşısına çıkan son bölüme Volkan'ın ofiste sakladığı cep telefonunu bulan Derin'in Asya'nın fotoğrafını görmesi damga vurdu. Selçuk'un Asya'nın evine saldırdığını itiraf etmesi ise dizinin son bölümünde dikkat çeken diğer gelişmelerden oldu. Tüm bunların ardından dizinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. İşte, Sadakatsiz 12. bölüm full ve kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanıyla ilgili detaylar.
Sadakatsiz 12. son bölümün tamamı yayınlandı. Her hafta Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren, Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz'in son bölümünde Mert'in Bahar'ı restoranda tanıştığı Tuğçe ile aldatması ekran başındakileri şaşkına çevirdi. Kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlı olan Gönül'ün Volkan'ın peşine birini takması ise heyecanlı anlara neden oldu. Turgay'ı kıskanan Volkan'ın Asya'ya karşı atacağı yeni hamle yeni bölümde belli olacak. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kaçıranlar için Sadakatsiz dizisi 12. son bölüm izleme ekranı paylaşıldı.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.
SADAKATSİZ 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı.
Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.
Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?
DİZİNİN KONUSU
Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.
SADAKATSİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de
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