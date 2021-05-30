Sadakatsiz sezon finali fragmanında nefesler tutuldu! Asya ve Derin’e ne olacak, ölüyor mu?

Kanal D ekranlarının her Çarşamba merakla beklenen dizisi Sadakatsiz’in sezon finali 3. fragmanı adeta nefes kesti. Fragmanda, Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini annesinin ısrarla itiraz etmesine rağmen kabul ediyor. Sonrasında ekrana gelen görüntüler ise yok artık dedirten cinsten…

ASYA VE DERİN'E NE OLACAK, ÖLÜYOR MU?

Derin ve Asya buluşmasında, iki kadın arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor. Asya ve Derin, uçurumdan yuvarlanıyor! Çığlık sesleri eşliğinde son bulan fragmandan sonra, çarşamba günü yayınlanacak sadakatsiz sezon finalinde nelerin yaşanacağını merak konusu.

SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

2 Haziran'da yayınlanacak Sadakatsiz sezon finalinde, Derin ve Volkan'ın nasıl tanıştıkları ilk defa ekrana gelecek. 31. Bölümüyle çarşamba günü sezon finali yapmaya hazırlanan Sadakatsiz, art arda yayınladığı fragmanlarla kafaları iyiden iyiye karıştırdı. Yeni bölümde; Derin geçmişiyle hesaplaşırken, Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkacak.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?