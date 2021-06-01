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Televizyon
Haber Giriş: 01.06.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz sezon finali fragmanı yayınlandı - Derin ve Asya ölecek mi?

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Sadakatsiz sezon finali fragmanı yayınlandı - Derin ve Asya ölecek mi?

Sadakatsiz sezon finali fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin sevilen ve soluksuz izlenen dizisi Sadakatsiz 2 Haziran Çarşamba günü 31. bölümü ile birlikte sezon finali yapacak. Finalde Asya ve Derin'in uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. İşte Sadakatsiz sezon finalinde yaşananlar...

Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin’i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?

YENİ SEZONDA DEVAM EDECEK

Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterine hayat veren Burak Sergen, koronavirüse yakalandı ve 45 gün boyunca hastanede kalmıştı. Geçtiğimiz günlerde taburcu edilen oyuncu ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor. Burak Sergen yeni sezonda diziye devam edeceğini söyledi.

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