Sadakatsiz Selçuk kimdir? Şevval Sam’ın oğlu Tarık Emir Tekin'in hayatı hakkında merak edilenler

Selçuk karakterine hayat veren Tarık Emir Tekin, başarılı performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Pasif agresif yapısı olan Selçuk dizide öfke patlamaları yaşayan karakter olarak ekranlara gelirken ünlü oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu olan Tekin, geçmiş yıllarda da 'Çıplak' adlı filmde rol almıştı.

SADAKATSİZ SELÇUK KİMDİR?

Yirmili yaşlarının ortasında. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Annesi onu tek başına dünyaya getirmiş ama aslında istenmeyen bir bebekmiş. Annesinin alkol problemi var. Devamlı olarak sarhoş bir anneyle yaşamak, mahalle tarafından dışlanmak, onun içine kapanmasına ve sosyal ilişkilerde başarısız olmasına sebep olmuş. Selçuk’un müzik yeteneği var fakat bu hayalini henüz küçükken kendi içine gömmüş. Dışarıdan ne kadar güçlü görünse de çok büyük bir özgüven sorununa sahip ve değersizlik kompleksi var. Öfkesini kontrol edemiyor. Nil’e çok aşık fakat bu aşk saplantı boyutunda ve sağlıksız.

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir’in adı Dilan Deniz Çiçek’le anılmaya başlanmıştı.

Şevval Sam'ın "Bir anne olarak çok mutluyum, oğlumla gurur duyuyorum" Tarık Emir Tekin, geçmiş yıllarda da 'Çıplak' adlı filmde rol almıştı.