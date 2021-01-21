Sadakatsiz Selçuk kimdir, öldü mü? Son bölüm finali ardından gündeme geldi

Sadakatsiz 20 Ocak Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Nil’in Selçuk’la kurduğu ilişki hızla çıkmaza sürüklenirken, Asya ile başlattıkları bu riskli oyun korkunç bir sonu getirdi. Nil'i kaçırmaya çalışan Asya, Volkan ve Selçuk'la olan kovalamacaya dahil oldu. Final sahnesinde ise otogara gelen Selçuk'tan kaçmaya çalışan Nil bir inşaatın tepesine çıktı. Selçuk'u takip eden Volkan da yanlarına geldi.



İnşaatta bulunan Nil, karşısında Volkan ve Selçuk'u görünce intihar etmeye kalktı. Nil'e yardıma Volkan da geldi. Ancak Nil'i kurtarmak isterken bir kişi Asya'nın gözü önünden inşaattan düştü. Düşen kişinin “Volkan mı Selçuk mu?” sorusu önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Sadakatsiz 15. Bölümünde yanıt bulacak.

Tarık Emir Tekin kimdir?



Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.