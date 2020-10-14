Sadakatsiz oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Sadakatsiz dizisi oyuncuları
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Sadakatsiz izleyicileri ilk bölümün ardından oyuncu kadrosunu araştırmaya başladılar. Her hafta çarşamba akşamları ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere Asya karakterine, Caner Cindoruk Volkan karakterine, Melis Sezen Derin karakterine, Burak Sergen Haluk karakterine hayat veriyor. İşte dizi ile ilgili bilgiler
Sadakatsiz oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar gibi isimler bulunuyor.
SADAKATSİZ OYUNCULARI
Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.
Cansu Dere – Asya
Caner Cindoruk – Volkan
Melis Sezen - Derin
Burak Sergen – Haluk
Özge Özder – Derya
Eren Vurdem Mert
Yeliz Kuvancı Bahar
Emir Tarık Tekin - Selçuk
Alp Akar - Ali
SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU
Dizide; Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.
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