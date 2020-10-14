Sadakatsiz oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Sadakatsiz dizisi oyuncuları

Sadakatsiz oyuncuları ve konusu yoğun ilgi görüyor. Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar gibi isimler bulunuyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.

Cansu Dere – Asya

Caner Cindoruk – Volkan

Melis Sezen - Derin

Burak Sergen – Haluk

Özge Özder – Derya

Eren Vurdem Mert

Yeliz Kuvancı Bahar

Emir Tarık Tekin - Selçuk

Alp Akar - Ali

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Dizide; Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.