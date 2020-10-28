Sadakatsiz oyuncuları kimdir? İşte Sadakatsiz dizisi oyuncuları
Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Sadakatsiz dizisi her hafta çarşamba günleri ekrana geliyor. Kanal D’nin sevilen yapımında Asya karakterine Cansu Dere, Volkan karakterine Caner Cindoruk, Derin karakterine Melis Sezen hayat veriyor. İşte çekimleri Tekirdağ’da yapılan Sadakatsiz dizisi oyuncuları ve konusu
Sadakatsiz dizisi oyuncuları araştırılan konular arasında bulunuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi her hafta çarşamba akşamları yayınlanıyor. Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü gibi isimler bulunuyor.
SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.
Cansu Dere – Asya
Caner Cindoruk – Volkan
Melis Sezen - Derin
Burak Sergen – Haluk
Özge Özder – Derya
Eren Vurdem Mert
Yeliz Kuvancı Bahar
Emir Tarık Tekin - Selçuk
Alp Akar - Ali
SADAKATSİZ KONUSU
Dizide; Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.
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