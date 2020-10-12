Sadakatsiz nerede çekiliyor? İşte Sadakatsiz dizisi konusu
Sadakatsiz dizisi konusu ile dikkat çeken yapımlar arasında bulunuyor. Kanal D her hafta Çarşamba akşamları yayınlanmaya başlanılan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine Cansu Dere, Volkan karakterine Caner Cindoruk hayat veriyor. Peki Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar
Sadakatsiz dizisi izleyicileri dizinin çekim yerlerini öğrenmek istiyorlar. Oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekimleri Tekirdağ’da gerçekleştiriliyor. İşte Sadakatsiz dizisi konusu
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır..
Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…
SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sadakatsiz dizisi Tekirdağ’da çekiliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle