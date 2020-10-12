Sadakatsiz nerede çekiliyor? İşte Sadakatsiz dizisi konusu

Sadakatsiz dizisi izleyicileri dizinin çekim yerlerini öğrenmek istiyorlar. Oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder gibi isimlerin yer aldığı dizinin çekimleri Tekirdağ’da gerçekleştiriliyor. İşte Sadakatsiz dizisi konusu

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır..

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisi Tekirdağ’da çekiliyor.