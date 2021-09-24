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Sadakatsiz ne zaman başlıyor, hangi gün? Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi!

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Sadakatsiz ne zaman başlıyor, hangi gün Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi

Geçtiğimiz hafta Sadakatsiz yeni sezon yayınlanması beklenirken, yayın tarih ertelenen Sadakatsiz ne zaman merak ediliyor. Sadakatsiz fragmanı nefes keserken Sadakatsiz ne zaman başlıyor, hangi gün aramaları dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi.

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Sadakatsiz yeni sezon tarihi için geri sayım başladı. Sadakatsiz son bölüm sezon finalinde izleyicileri adeta şoka uğratmıştı. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Sadakatsiz ne zaman başlıyor? İşte Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi bilgisi.

Sadakatsiz yeni sezon fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz’in yeni sezon fragmanında Volkan ve Asya’nın yeniden beraber olduğu görülüyor. Volkan bir görüşmede, ‘Eşimle oğlum burada, İstanbul’dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ’da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep’i de alıp buraya geleceğim.’ diyor. Dizi 29 Eylül akşamı ekrana gelecek.

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Her hafta merakla beklenen dizi Sadakatsiz fragmanı yayınlandı. 22 Eylül Kanal D yayın akışında Sadakatsiz yerine farklı bir dizinin yer alması dizinin takipçilerini meraklandırdı. Dizi 29 Eylül akşamı ekrana gelecek.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Her hafta merakla beklenen dizisinin sezon finalinde Asya ve Derin uçurumdan aşağıya düşmüştü. Sadakatsiz yeni sezon fragmanında ise Asya, ‘Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.’ diyor.

Volkan ise bir görüşmede, ‘Eşimle oğlum burada, İstanbul’dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ’da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep’i de alıp buraya geleceğim.’ diyor.

Fragmanın finalinde ise Derin’in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.

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