Sadakatsiz İspanya’dan sonra Şili’de

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KANAL D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği dizisi “Sadakatsiz” Şili yolcusu. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen’in paylaştığı dizi, yurtdışında ilk olarak İspanya’da seyirciyle buluştu. “Infiel” ismiyle İspanyol hayranlarının ilgiyle izlediği dizi, şimdi de Şili’de ekrana gelecek.

Pek çok Türk dizisini yayınlayan Mega kanalı, diziyi yakında “Traicionada” adıyla ekrana getireceğini duyurdu.



2022’DE ŞİLİLİ SEYİRCİYLE BULUŞACAK



Şili’de Cansu Dere’nin 2016 yılında başrolünde yer aldığı “Anne” dizisi de daha önce seyirciyle buluşmuş, Dere ülkede büyük bir hayran kitlesi edinmişti. “Sadakatsiz” dizisiyle birlikte ünlü oyuncu tekrar Şilili sevenlerinin karşısına çıkacak.

Madd Entertainment’ın uluslararası dağıtımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, oyuncu kadrosunda Berkay Ateş, Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı “Sadakatsiz” 2022 yılının ilk aylarında Şili’de ekrana gelmeye başlayacak.