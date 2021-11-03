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Sadakatsiz İspanya’dan sonra Şili’de

#Sadakatsiz#Cansu Dere#Caner Cindoruk

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Sadakatsiz”, Şili’de ekrana gelmeye başlayacak. Daha önce İspanya’da seyirciyle buluşan dizi, 2022 yılının ilk aylarında da Şilili hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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KANAL D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği dizisi “Sadakatsiz” Şili yolcusu. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen’in paylaştığı dizi, yurtdışında ilk olarak İspanya’da seyirciyle buluştu. “Infiel” ismiyle İspanyol hayranlarının ilgiyle izlediği dizi, şimdi de Şili’de ekrana gelecek.

Pek çok Türk dizisini yayınlayan Mega kanalı, diziyi yakında “Traicionada” adıyla ekrana getireceğini duyurdu.

2022’DE ŞİLİLİ SEYİRCİYLE BULUŞACAK

Şili’de Cansu Dere’nin 2016 yılında başrolünde yer aldığı “Anne” dizisi de daha önce seyirciyle buluşmuş, Dere ülkede büyük bir hayran kitlesi edinmişti. “Sadakatsiz” dizisiyle birlikte ünlü oyuncu tekrar Şilili sevenlerinin karşısına çıkacak.

Madd Entertainment’ın uluslararası dağıtımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, oyuncu kadrosunda Berkay Ateş, Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin gibi ünlü oyuncuların yer aldığı “Sadakatsiz” 2022 yılının ilk aylarında Şili’de ekrana gelmeye başlayacak.

Sadakatsiz İspanya’dan sonra Şili’de

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#Sadakatsiz#Cansu Dere#Caner Cindoruk

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