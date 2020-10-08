Sadakatsiz ilk bölümün tamamı yayınlandı – Sadakatsiz 1. Bölüm izle

Sadakatsiz 7 Ekim Çarşamba yayınlanan ilk bölümde mutlu bir evliliği olan Asya, kocasının ihanetiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Üstelik ihanet en yakınlarından gelmiştir. Hem kocasının hem de en yakın dostlarının ihanetiyle sarsılan Asya, şimdi ne yapacaktır?



Sadakatsiz Dizisinin Konusu ise şöyle;



Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

Sadakatsiz Dizisi Hangi Günler Yayıınlanıyor

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un "Doctor Foster" isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Kanal D’nin yeni dizisi "Sadakatsiz" çarşamba akşamları Kanal D'de

SADAKATSİZ İLK BÖLÜM İZLE