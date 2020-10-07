Sadakatsiz hangi diziden uyarlama? İşte Sadakatsiz dizisi konusu

Sadakatsiz dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Sadakatsiz dizisinin konusu ve hangi diziden uyarlandığı yoğun ilgi görüyor. Dizide Cansu Dere Asya karakterine, Caner Cindoruk Volkan karakterine hayat veriyor. Sadakatsiz dizisi BBC Studios’un ‘Doctor Foster’ isimli dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. İşte detaylar

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır..

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Sadakatsiz dizisi BBC Studios’un ‘Doctor Foster’ isimli dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.