Sadakatsiz Faruk kimdir?

Onur Berk Arslanoğlu Sadakatsiz dizisindeki Faruk karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Tiyatro, reklam, sinema ve dizi film oyuncusu. 1983, Trabzon doğumlu. Antalya Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra lisansını İTÜ Makine Mühendisliği bölümünde, yüksek lisansını da Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde tamamlamıştır. Tiyatro ile üniversite yıllarında İTÜ Tiyatro Kulübü bünyesinde tanışmış ve bu çatı altında 5 yıl boyunca çeşitli oyunlarda rol almış, yönetmenlik yapmıştır. 2010 yılından itibaren Şahika Tekand yönetiminde Studio Oyuncuları'nda tiyatro yapmakta, bunun yanı sıra çeşitli TV reklam ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır.

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