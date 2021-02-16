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Televizyon
Haber Giriş: 16.02.2021 - 10:58 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz dizisinin ‘Derya’sı Özge Özder ayrıldı mı?

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Sadakatsiz dizisinin ‘Derya’sı Özge Özder ayrıldı mı?
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Kanal D’nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan ve başladığı günden beri büyük beğeni toplayan “Sadakatsiz” dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder , geçtiğimiz günlerde anne oldu. Hamilelik sürecinde diziye devam eden Özge Özder’in, yeni bölümlerde yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Peki, Sadakatsiz dizisinin ‘Derya’sı Özge Özder ayrıldı mı?

Son set gününde oyuncu arkadaşları Cansu Dere, Yeliz Kuvancı, yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve ekip ile objektiflere gülümseyen Özge Özder, Luna adını verdiği kızını geçtiğimiz hafta dünyaya getirdi. “Sadakatsiz” dizisinde Derya karakterine hayat veren oyuncu Özge Özder doğum nedeniyle diziye kısa bir ara verdi.

Özge Özder, geçtiğimiz günlerde "Gerçi kadrosuna aldıkları bir kadını hamile kaldı diye işsiz bırakacak insanlarla çalışmıyorum çok şükür" açıklamasında bulunmuştu. 

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