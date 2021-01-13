Sadakatsiz dizisindeki Selçuk kimdir? Tarık Emir Tekin ünlü ismin oğluymuş!

Sadakatsiz oyuncuları arasında bulunan Tarık Emir Tekin, Selçuk karakterine hayat veriyor. Cansu Dere, Caner Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı dizinin kadrosunda bulunan Tekin, 1997 doğumlu. Genç oyuncu, 2017 yılında 8 bin kişinin başvurduğu Oxford'un drama okuluna seçilen 17 kişiden biri ve ilk Türk olmuştu.

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir’in adı Dilan Deniz Çiçek’le anılmaya başlanmıştı.

Şevval Sam'ın "Bir anne olarak çok mutluyum, oğlumla gurur duyuyorum" Tarık Emir Tekin, geçmiş yıllarda da 'Çıplak' adlı filmde rol almıştı.