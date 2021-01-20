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Televizyon
Haber Giriş: 20.01.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz dizisindeki Gönül kimdir, kaç yaşında? Gözde Seda Altuner hakkında bilgiler

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Sadakatsiz dizisindeki Gönül kimdir, kaç yaşında? Gözde Seda Altuner hakkında bilgiler
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Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında yer alan Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü karakterine hayat veriyor. Gözde Seda Altuner’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Kırklı yaşlarının ortasındaki bir karakteri canlandıran Altuner, 1982 doğumlu.

Sadakatsiz dizisinde Gönül Güçlü karakteri merak edilen isimler arasında bulunuyor. Karaktere Gözde Seda Altuner hayat veriyor. 1982 yılının Haziran ayında dünyaya gelen ünlü isim daha önce Avlu, Paramparça, Celal ile Ceren gibi yapımlarda rol almış.

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner 1982 yılının Haziran ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Güzel oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı.

Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

Sadakatsiz dizisindeki Gönül kimdir, kaç yaşında Gözde Seda Altuner hakkında bilgiler

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)

2018 – Söz Vermiştin (Bilge)

2018 – Avlu

2018 – Street / Cadde (Kısa Film)

2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)

2013 – Celal ile Ceren

2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki

2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)

2009 – Melekler ve Kumarbazlar

2008 – İş Arıyoruz (Pelin)

2007 – Hayat Kavgam

2007 – Eşref Saati (Lütfiye)

2005 – Ev Hapsi

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