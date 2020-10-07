Sadakatsiz dizisindeki Derin kimdir, kaç yaşında? İşte Melis Sezen’in oynadığı diziler

Melis Sezen ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Sadakatsiz dizisi izleyicileri dizide Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in kim olduğunu öğrenmek istiyorlar. 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde rol almıştır.

MELİS SEZEN KİMDİR?

Melis Sezen, 2 Aralık 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır. Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır.

Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019 yılında Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.

Sezen, 2019'da IMDB Starmetre listesinde ilk 100'e girmiştir. 2020 yılında İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.

SADAKATSİZ DİZİSİ DERİN GÜÇLÜ KİMDİR?

Yirmi dört yaşında. Tekirdağ’da doğmuş, büyümüş. Yurt dışında Moda Tasarımı’nı bitirmiş. Zaman zaman göklerde zaman zaman diplerde gezen birisi. Bir evin bir kızı olması, eski belediye başkanı şimdilerde güçlü bir iş adamı olan babasının civardaki herkes tarafından tanınması ve saygın bir aile olmaları, onun ruhunu sıkıştırıyor. Prenses gibi büyümüş. Erkek kardeşinden farklı olarak, ailesi Derin’in üzerine hep daha çok düşmüş. Ailesiyle mükemmel bir ilişkisi yok fakat varlıkları ona içten içe daima güven veriyor. Fazlasıyla sıcak, enerjik, açık sözlü, eğlenmeyi seven, kıpır kıpır bir kadın. Bir atölyesi var ve orada tasarım yapıp, fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşıp, satışını yapıyor. İşi onun için sadece bir hobi.