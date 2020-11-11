Sadakatsiz dizisindeki Bahar kimdir, kaç yaşında? İşte Yeliz Kuvancı’nın oynadığı diziler

Sadakatsiz dizisi her hafta çarşamba akşamları yayınlanıyor. Oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı dizide Bahar karakterine Yeliz Kuvancı hayat veriyor. Kuvancı daha önce Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Böyle Bitmesin, Seni Bana Yazmışlar gibi dizilerde rol almıştı.

SADAKATSİZ DİZİSİNDEKİ BAHAR KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine Yeliz Kuvancı hayat veriyor.

YELİZ KUVANCI KİMDİR?

28 Şubat 1987 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Yeliz Kuvancı, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

2010 yılında, Öyle Bir Geçer Zaman Ki’de canlandırdığı İnci adındaki müzik öğretmeni karakteriyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 2011-2012 sezonunda Seni Bana Yazmışlar adlı komedi dizisinde yer aldı. Başrollerini Cemal Hünal, Ali İl ve Dilşad Çelebi ile paylaşan Kuvancı, Zeynep karakterini canlandırdı. Ardından Böyle Bitmesin adlı dizide oyunculuğa devam eden Kuvancı, Kocamın Ailesi dizisinde Güneş ve Hangimiz Sevmedik adlı dizide Itır karakterlerini canlandırdı.

Yeliz Kuvancı son olarak TRT’de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde Ayşe karekterine hayat vermiştir.