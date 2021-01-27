Sadakatsiz dizisindeki Ali kimdir, kaç yaşında? Alp Akar hakkında merak edilenler

Sadakatsiz dizisi oyuncularından olan Alp Akar, dizide Ali karakterine hayat veriyor. Asya ve Volkan’ın oğlu olan Ali’ye hayat veren Akar, 2006 doğumlu. Ünlü isim Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde rol aldı.

ALP AKAR KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veren Alp Akar, 2006 doğumlu. Canım Ailem dizisi ile ekran hayatına başlayan Akar birçok dizide rol almıştır.

Alp Akar’ın rol aldığı diziler arasında Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin bulunuyor.

Ünlü isim en son Doğduğun Ev Kaderindir’de Remzi karakterini canlandırmıştı.