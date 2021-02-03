Sadakatsiz dizisinde Selçuk’un annesi kimdir? Melisa Döngel hakkında bilgiler

Melisa Döngel, Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterinin annesi Hicran’ın gençliğini canlandırdı. Oyunculuk kariyerine Elif dizisi ile başlayan Melisa Döngel, 1999 İstanbul doğumlu.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

25 Ekim 1999 doğumlu olan Melisa Döngel, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde eğitim aldı. Oyuncu ilk olarak Elif dizisinde rol aldı.

Melisa Döngel’in oynadığı diziler arasında Arka Sokaklar, Hangimiz Sevmedik, Bizim Hikaye de bulunuyor. Oyuncu, Bizim Hikaye dizisinde Deniz karakterini canlandırdı. Sen Çal Kapımızı dizisi oyuncuları arasında da yer aldı.

Sadakatsiz’e 15’inci bölümde konuk olarak giren oyuncu Melisa Döngel’in sahneleri de dikkat çekti. Döngel, Selçuk karakterinin annesi Hicran’ın gençliğine hayat verdi.