Sadakatsiz dizisinde şaşırtan fragman! Selçuk’un babası Haluk mu?

Sadakatsiz dizisinin 17. bölümünde Haluk Güçlü ve Selçuk’un annesi Hicran yıllar sonra karşılaştı. Bu karşılaşmanın ardından izleyicilerin akıllarında Selçuk’un babasının kim olduğu ile ilgili soru işaretleri oluştu. Sevilen dizi Sadakatsiz’in yeni bölüm fragmanında Selçuk, Haluk’un evine gidiyor. Haluk, ‘Sana bir daha benim yüzümü görmeyeceksin demedim mi?’ diyor.

Selçuk, ‘Hicran benim kucağıma pimi çekilmiş bir bomba bıraktı. Ben de bugün buraya o bombayı patlatmaya geldim. Oğlunu buldun diyorum; Haluk’tan olan Hicran’dan doğan!’ yanıtını veriyor. İkili konuşurken yanlarına Demir de geliyor.

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Dizinin son bölümünde vakfın yardım ettiği kadınlardan biri olan Hicran, vakfa geldiği sırada Haluk'la da karşılaştı. Gönül ve Hicran'ı yan yana gören Haluk ilk anda onu tanıyamadı. Ancak onun sesini duyduğu an geçmişi gözünün önüne geldi.