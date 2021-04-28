Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü neden yok? Burak Sergen’in son durumu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen'in tedavisi devam ediyor.

Usta oyuncunun son durumunu eski eşi Işıl Sergen sosyal medya hesabından paylaştı. Işıl Sergen, ‘Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir. Sizlerden çok büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem vermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır " dedi.

Burak Sergen’in nişanlısından duygusal paylaşım

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise yürek burktu.

Ünsal paylaşımında, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. Ya da paralel evrendeki benin hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum." ifadelerini kullandı.

BURAK SERGEN KİMDİR?



9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen; 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda rol aldı. Burak Sergen Kanal D'nin fenoman dizisi 'Sadakatsiz'de

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