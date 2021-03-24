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Televizyon
Haber Giriş: 24.03.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz dizisinde Derin'e ne oldu, öldü mü? Haftalar önceden sinyal verilmişti

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Sadakatsiz dizisinde Derin'e ne oldu, öldü mü? Haftalar önceden sinyal verilmişti

Sadakatsiz dizisinde haftalar önce Derin'in cinayete kurban gitmiş olabileceğini dair görüntüler verilmişti. Polislerin evde inceleme yapması ardından Derin'in günlüğü ortaya çıkmış, yazdıkları sonrası gözler Volkan'a çevrilmişti. Sadakatsiz dizisinin 23. bölüm fragmanıyla birlikte Melis'in akıbeti bir kez daha gündeme geldi. Sadakatsiz dizisinde Derin'e ne oldu, öldü mü?

Sadakatsiz'in son haftalardaki bölümlerinde ileriye yönelik yaşanacaklara dair şaşırtıcı ipuçları gelmişti. Derin ve Volkan'ın evindeki polisler herkesi korkutmuştu. Derin'in Volkan'la ilgili yazdıklarını polis bulmuştu ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediğini öğrenmişti. Sadakatsiz dizisinin 23. bölüm fragmanı çok konuşulan bu sahnelerin yaklaştığı sinyalini verdi.

SADAKATSİZ 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Volkan'ın boşanma kararını duyan Derin, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Ancak bu defa bambaşka bir kişiliğe bürünüyor. Derin'in evdeki hallerini gören Volkan, endişeleniyor ve sonrasında olanlar herkesi şoke ediyor.

Volkan’ın boşanma kararı Derin ve Asya’yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin’in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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