Sadakatsiz dizisinde Ali’nin hastalığı nedir? Kleptomani hakkında bilgiler

Kleptomani halk dilinde çalma hastalığının altında psikolojik sorunlar yatar. Kleptomani, psikiyatrik sınıflamada “Dürtü Kontrol Bozuklukları” arasında sıralanan bir hastalıktır. Kişi yaptığı şeyin fakındadır ama bilinçdışında genellikle düşman veya hasım gördüğü bir ebeveyni cezalandırır. Genellikle tuzluk veya kaşık gibi sembolik cisimlerin çalındığı gözlemlenmektedir. Semptomlar çocuklukta başlar ve aralıklı olarak erişkin dönemde de devam eder.

Bu eylemi yaparken haz duyar, çaldıktan sonra da çökkün ruh hali ortaya çıkar. Yakalanan kleptomanlar genellikle şiddetli bir duygusal travma geçirmektedirler.

Bu hastalığı kısaca tanımlayacak olursak şunları söyleyebiliriz; Gereksinimi olmadığı, hemen kullanmayacağı halde ve maddi değeri nedeniyle satma düşüncesi olmadan birtakım nesneleri izinsiz olarak alarak, onlara sahip olma şeklinde bir dürtü kontrol bozukluğu, zorlantılı çalma hastalığı...