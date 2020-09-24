Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu

Sadakatsiz dizisi ilk bölümü ile 7 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm tanıtımı izleyicilerin heyecanını daha da artırdı. Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü gibi isimler bulunuyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır..

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…