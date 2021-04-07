Sadakatsiz Didem kimdir? Didem rolü ile Sadakatsiz kadrosuna giren Aydan Taş hakkında merak edilenler

Sadakatsiz Didem karakteri izleyenler tarafından merak konusu oldu. BKM Mutfak ile adını duyuran Aydan Taş'ın can verdiği Didem ekran başındakilerin gündemine geldi. Çok Filim Hareketler Bunlar’ın yıldız oyuncularından biri olan Aydan Taş üniversite hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve Karadeniz Teknik Üniversi’nde tamamlamıştı.

AYDAN TAŞ KİMDİR?

Aydan Taş, 1982 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunudur. Üniversite yıllarında okul tiyatrolarında oynayarak amatör olarak eğitim almıştır.

Eski Çarıklar ve Pişti adlı oyunları yanı sıra Organize İşler, Bebeğim, Bir Demet Tiyatro ve Sınıf adlı filmlerde rol alarak oyunculuk tecrübesini artırmıştır. 2005'ten beri BKM Mutfak'ta oynamaktadır. Son olarak Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’e Didem rolü ile dahil olan Aydan Taş, sevenleri ile buluşuyor.

FİLMLERİ

Hadi İnşallah (2014 - Kızıl)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2009)

Neşeli Hayat (2009)

Organize İşler (2005)

DİZİLERİ

Hercai (2019)

Hayat Şarkısı (2016 - Nilay)

Tatlı Küçük Yalancılar (2015 - Deli Kadın)

Karadayı (2014 - Aysel)

Yalan Dünya (2013 - Konuk)

Krem (2012-2013 / Fadik)

Aşağı Yukarı Yemişliler (2011 - Aysun)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Sınıf (2008)

Bebeğim (2006)

Bir Demet Tiyatro (1995)

TİYATRO OYUNLARI

Eski Çarıklar

Pişti

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