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Sadakatsiz, Çarşamba’nın galibi

#SADAKATSİZ#Kanal D#Cansu Dere

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile çok izlenen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümü ile ekrana geldi.

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Sadakatsiz’in yayınlanan 38’inci bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 7,88 reyting ve 20,87 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Sadakatsiz sosyal medyada da çok konuşuldu…

Sadakatsiz dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medya listelerinde de üst sıralarda yer alarak 2 milyon erişim elde etti.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, utlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de…

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#SADAKATSİZ#Kanal D#Cansu Dere

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